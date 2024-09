Donna di 69 anni muore dopo due interventi per perdere peso

La Procura di Pavia ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte di una 69enne di Vigevano (Pavia), sottoposta a due interventi per ridurre il peso. A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia Pavese". I quattro figli della donna hanno presentato l’esposto in Procura «per una segnalazione di decesso sospetto» e per "accertare eventuali responsabilità mediche».

La 69enne, secondo il contenuto della denuncia, era stata ricoverata il 17 settembre scorso alla clinica "Beato Matteo" di Vigevano per essere sottoposta a un intervento di bendaggio gastrico.

Dopo l’operazione le sue condizioni erano peggiorate. I medici l’avevano sottoposta a una serie di esami per poi decidere di operarla ancora. La paziente non si è più ripresa ed è morta il 24 settembre. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia per l’autopsia.