Auto giù dal cavalcavia, muore coppia di giovani a Cassano delle Murge

Due giovani, il 24enne Francesco Castellaneta e la 21enne Greta Falcone, sono morte la scorsa notte in un incidente stradale alla periferia di Cassano delle Murge, nel Barese. A quanto si apprende l’auto a bordo della quale viaggiavano sarebbe volata giù da un cavalcavia. Le vittime non sono originarie di Cassano, fa sapere il sindaco del paese, Davide Del Re. Indagano i carabinieri.

«La perdita di due giovani vite in un modo così improvviso e ingiusto ci lascia tutti senza parole e con il cuore spezzato». Lo scrive in un post pubblicato sui social, Michele Laricchia sindaco di Capurso (Bari) paese di cui era originario Francesco Castellaneta, il giovane di 24 anni morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Cassano delle Murge, nel Barese. Con lui è morta anche Greta Francone, 21enne di Bari.

«Con profonda tristezza e dolore, la comunità di Capurso si stringe oggi attorno alla famiglia di Francesco Castellaneta, un nostro giovanissimo concittadino, che a soli 24 anni ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Con lui, ha perso la vita anche la sua compagna Greta, una giovane donna di 21 anni», aggiunge.