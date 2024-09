Biden: "Serve un cessate il fuoco". Il Pentagono invia altri soldati in Medio Oriente

«Serve un cessate il fuoco adesso» in Medio Oriente. Lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca. «Sono informato della situazione» in Libano, ha aggiunto il presidente. «Sono al corrente delle notizie e vorrei che si fermassero». Così Biden ha risposto alla domande dei reporter della Casa Bianca se fosse informato del fatto che Israele stia pianificando un’incursione contenuta nel sud del Libano.

Il Pentagono ha annunciato l'invio di «poche migliaia» di truppe in Medio Oriente per rafforzare la sicurezza ed essere pronti a difendere Israele se necessario. La vice portavoce del dipartimento della Difesa Sabrina Singh ha precisato che si tratterà per la maggior parte di più squadroni di aerei da caccia. «I jet saranno lì per la protezione delle forze statunitensi», ha aggiunto.