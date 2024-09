La 'ndrangheta nelle curve di Inter e Milan: 19 arresti. Coinvolto l'assassino di Bellocco, i capi ultras e il bodyguard di Fedez

Tra le persone coinvolte, anche come destinatari di perquisizioni, nel maxi blitz figurano Gianfranco Ferdico (padre di Marco), Mauro Nepi (anche lui della curva interista), Islam Hagag (della curva milanista) e vicino a Christian Rosiello , bodyguard di Fedez rimasto coinvolto nel presunto pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, Francesco Lucci (fratello del capo ultrà milanista Luca), Alessandro Sticco (anche lui ultrà rossonero). E poi ancora Rosario Calabria, Antonio Trimboli, Nino Ciccarelli (storico capo ultrà interista), Domenico Bosa, Loris Grancini (capo ultrà della Juve, già con condanne alle spalle e da sempre vicino agli ambienti delle curve milanesi). Obiettivo delle perquisizioni anche Giancarlo Lombardi detto il 'barone' (ex capo ultrà rossonero). Perquisita anche la casa a Pioltello, nel Milanese, di Antonio Bellocco, l’erede dell’omonima cosca della 'ndrangheta, ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta.

Decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di oltre 50 persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras di Inter e Milan e i reati connessi al giro d’affari legato al contesto calcistico e alle infiltrazioni della 'ndrangheta nei traffici , oltre ad estorsioni e pestaggi.

Ordinanza anche per l'ex capo ultrà nerazzurro, già in carcere per l'omicidio e per Renato Bosetti, neo capo della curva nord interista dopo l'arresto di Beretta.

Tra i presunti traffici nel mondo delle curve, su cui la Procura di Milano stava indagando da tempo, ci sono, oltre a quello della droga, anche la gestione degli affari dell’indotto dello stadio di San Siro, dai parcheggi alla vendita di gadget e panini, fino a quello dei biglietti per le partite.

Ad eseguire i provvedimenti gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della S.I.SCO di Milano. L’operazione è in corso dalle prime ore di questa mattina da parte della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano. Oltre all’attività degli agenti della Polizia altre misure sono state eseguite da militari del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (Scico) e del Nucleo Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza di Milano - Gico.