Con l'auto giù dal cavalcavia nel Barese, morti un 24enne e una 21enne. Una vittima nel Reggiano

Due persone, un uomo e una donna di 24 e 21 anni, sono morte la scorsa notte in un incidente stradale alla periferia di Cassano delle Murge, nel Barese. A quanto si apprende l'auto a bordo della quale viaggiavano sarebbe volata giù da un cavalcavia. Le vittime non sono originarie di Cassano, fa sapere il sindaco del paese, Davide Del Re. Indagano i carabinieri.

Un altro incidente mortale si è verificato nella notte nel Reggiano. Secondo cause in corso di accertamento, un 58enne si è schiantato con l’auto contro un basamento di cemento armato di un viadotto a Correggio. L’impatto è avvento intorno alle 2. I vigili del fuoco, arrivati con due squadre, hanno liberato l’uomo dalle lamiere ma, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, non ce l’ha fatta. Sul posto anche i carabinieri di Bagnolo che indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.