Cinema in lutto, muore a 84 anni John Amos. Era il Kunta Kinte anziano

John Amos, l’attore afro-americano candidato agli Emmy per il ruolo di Kunta Kinte anziano nella miniserie Radici, è morto a 84 anni a Los Angeles.

Tra i ruoli tv di rilievo negli anni Settanta ci fu anche quello del patriarca di Good Times, la prima serie tv a seguire una famiglia in cui entrambi i genitori erano afro-americani. Amos, che mise a rischio al sua carriera per aver protestato contro i ruoli degradanti dei neri a Hollywood e una writers room composta da soli bianchi, si era lamentato per la direzione presa dallo show e da come era stato rappresentato suo figlio nella finzione televisiva. Fu così licenziato dopo la terza stagione.

Del 1970 la parte del meteorologo in The Mary Tyler Show. L'Emmy per Radici risale al 1977. La serie, vista da 150 milioni di persone solo negli Usa, pari alla metà della popolazione americana in quell'anno, ne collezionò nove, più un Golden Globe e un premio Peabody.