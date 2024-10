Napoli, donna travolta e uccisa da auto in corrispondenza delle strisce pedonali: investitore indagato

Una donna di 43 anni, madre di due bambini, è morta in un incidente stradale a Napoli, in via Brin. La donna, scondo una prima ricostruzione, aveva accompagnato i figli a scuola poco prima di essere travolta da un’auto all’altezza di Sant'Erasmo. Indaga la polizia municipale.

L’uomo che era alla guida dell’auto è indagato. In stato di choc, subito dopo l’incidente è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini.

Gli agenti dell’Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli hanno informato il pm di turno, disposto il sequestro del veicolo, messo la salma della vittima a disposizione dell’autorità giudiziaria e sottoposto ad accertamenti tossicologici l’investitore, al quale è stata anche ritirata la patente.

L’incidente mortale alle ore 8.30 circa. V.G., 22 anni, a bordo di una Fiat Panda, percorreva la corsia riservata di via A. Volta direzione San Giovanni; all’altezza del parcheggio Brin ha investito V.V., 42 anni, che attraversava in corrispondenza delle strisce pedonali. L’urto ha spinto in avanti di una decina di metri la donna che è deceduta. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.