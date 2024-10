Caos treni, un guasto a Roma blocca l'Italia. Ritardi e disagi anche in Calabria

Dalle 6.30 di questa mattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea . Rfi ha riferito che c'è stata «una disconnessione degli impianti». Il caos ha avuto ripercussioni anche in altre stazioni per le partenze e gli arrivi ritardati o cancellati anche in Calabria . «Ci scusiamo per i disagi della giornata, disagi importanti. E' avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l’impianto di circolazione nel nodo di Roma. Le cause del guasto sono in corso di accertamento», ha spiegato l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, circa il guasto. «I nostri operai sono intervenuti prontamente e alle 8.30 abbiamo ripristinato la circolazione». Ma i ritardi accumulati pesano sugli utenti che sono stati comunque invitati a riprogrammare i loro viaggi . «La circolazione è fortemente rallentata» e «i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni», comunica infatti Trenitalia, mentre prosegue l’intervento dei tecnici. Sono stati comunque decine i treni in ritardo o cancellati, dall’Alta velocità, agli Intercity ai regionali. Pesanti ripercussioni anche sul nodo ferroviario di Bologna, Napoli e Milano, dove il ritardo maggiore è stato calcolato in 260 minuti per due convogli provenienti da Lecce.

Treni Alta Velocità e Intercity parzialmente cancellati:

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (10:28): oggi termina la corsa a Napoli Centrale e non ferma a Roma Termini.

• FR 9612 Battipaglia (5:12) - Torino Porta Nuova (12:10): oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20) : oggi termina la corsa a Milano Centrale.

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52) : oggi termina la corsa a Roma Termini.

• FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:55): oggi termina a corsa a Verona.

• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22): oggi termina la corsa a Roma Termini.

• FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34): oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05): oggi ha origine da Milano Centrale.

• FR 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:31): oggi ha origine da Verona.

• FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:50): oggi ha origine da Napoli Centrale.

• FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) - Napoli Centrale (11:33): oggi ha origine da Roma Termini.

• IC 582 Salerno (5:28) - Roma Termini (8:34): oggi termina la corsa a Formia.

• IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) - Roma Termini (8:20): oggi termina la corsa a Orvieto.

• IC 533 Ancona (5:50) - Roma Termini (9:48): oggi termina la corsa a Spoleto.

• IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) - Roma Termini (13:32): oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

• IC 701 Roma Termini (6:26) - Taranto (12:55): oggi termina la corsa a Battipaglia.

• IC 531 Perugia (6:40) - Roma Termini (8:55): oggi termina la corsa a Terni.

• IC 551 Roma Termini (9:26) - Reggio Calabria Centrale (16:55): oggi ha origine da Formia.

• IC 553 Roma Termini (12:26) - Reggio Calabria Centrale (20:07): oggi ha origine da Napoli Centrale.

• IC 702 Taranto (13:50) - Roma Termini (20:34): oggi ha origine da Battipaglia.

Treni Alta Velocità e Intercity cancellati:

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) - Milano Centrale (10:50)

• FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35)

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (12:58)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:10)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (11:58)

• FR 9615 Milano Centrale (8:58) - Roma Termini (12:10)

• FA 8863 Roma Termini (8:58) - Reggio Calabria Centrale (14:20)

• FR 9617 Milano Centrale (9:35) - Roma Termini (12:34)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) - Brescia (14:00)

• FR 9628 Napoli Centrale (9:55) - Milano Centrale (14:35)

• FR 9619 Milano Centrale (9:58) - Napoli Centrale (14:33)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06)

• FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:48)

• FR 9416 Roma Termini (10:35) - Venezia Santa Lucia (14:34)

• FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34)

• FR 9625 Milano Centrale (11:25) - Napoli Centrale (16:03)

• FR 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) - Roma Termini (15:25)

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) - Napoli Centrale (16:33)

• FR 8868 Reggio Calabria Centrale (13:42) - Roma Termini (19:15)

• FR 9427 Venezia Santa Lucia (15:26) - Salerno (21:38)

• FR 8527 Brescia (17:00) - Roma Termini (21:10)

• FB 8606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:40)

• FB 8623 Torino Porta Nuova (15:15) - Roma Termini (22:03)

• IC 723 Roma Termini (7:26) - Palermo Centrale (19:03)

• IC 534 Roma Termini (7:50) - Ancona (11:25)

• IC 588 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:37)

• IC 721 Messina Centrale (15:50) - Siracusa (18:18)

Treni Alta Velocità che oggi fermano a Roma Tiburtina anziché Roma Termini:

• FR 9601 Milano Centrale (5:20) - Napoli Centrale (10:03)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33)

• FR 9605 Milano Centrale (6:35) - Napoli Centrale (11:03)

«Siamo al lavoro per risolvere prima possibile» il guasto, aveva assicurato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, fortemente criticato da Pd e Avs che si chiedevano: "Cosa aspetta il ministro ad intervenire?». Secondo fonti di Rfi, il guasto che ha bloccato il nodo di Roma per oltre 3 ore "non è riconducibile ad un attacco hacker». Le associazioni dei consumatori fanno notare che questa giornata nera per i treni non è una eccezione. «I problemi sulla linea alta velocità della capitale continuano a ripresentarsi con eccessiva frequenza», sottolinea il Codacons, commentando quella che definisce una «giornata di passione per gli utenti delle ferrovie italiane», con la circolazione ferroviaria sospesa stamattina nel nodo di Roma per un guasto alla linea con «ripercussioni a cascata su numerosi collegamenti».

Irto (Pd), "Salvini assente, è il peggiore ministro d'Europa"

«Salvini, chi l’ha visto? E’ gravissimo che un guasto nel nodo ferroviario di Roma abbia bloccato la circolazione dei treni, al momento sospesa a tempo indeterminato e ancora senza informazioni sulle alternative per chi deve spostarsi». Lo dichiara il senatore Nicola Irto, capogruppo del Pd in commissione Trasporti. «Per l’ennesima volta, dopo i gravi problemi dell’estate scorsa, il servizio ferroviario - incalza il parlamentare dem - è paralizzato di colpo e non sono quantificabili i ritardi, i disagi e i danni sulle spalle dei viaggiatori. Il ministro dei Trasporti ha dato l’ennesima prova di inadeguatezza rispetto al ruolo che ricopre, è il peggiore in Europa e non ne risponde affatto. Mai l’Italia - conclude Irto - era caduta così in basso, eppure siamo alle porte del 2025».

Minasi (Lega), "Il Pd non ha fatto nulla quando poteva"

«Pd dov'eri quando avresti dovuto attivare cantieri e realizzare opere infrastrutturali da Nord a Sud? Ha preferito i no ideologici e l’immobilismo. Fortunatamente per gli italiani quegli anni bui sono finiti. Il guasto di stamattina a Termini e Tiburtina è in fase di risoluzione grazie al rapido intervento del ministro Salvini, ma conferma il malgoverno del Pd che per decenni non ha fatto nulla e ne stiamo pagando le conseguenze». Lo afferma, in una nota, la senatrice Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Trasporti a Palazzo Madama. «Inutile scandalizzarsi oggi - conclude - se a Roma, e non solo, sono attivi impianti obsoleti che la sinistra al governo (e al Mit) non ha mai sostituito. Ora taccia».