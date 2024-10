La morte di Lucia Salcone in un incidente stradale nel Foggiano: il marito indagato per omicidio volontario

Sarà conferito domani mattina alle ore 12 in procura a Foggia l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di Lucia Salcone, la 47enne di San Severo nel Foggiano morta in un incidente stradale avvenuto la notte tra il 27 e il 28 settembre. Il marito, Ciro Caliendo, che guidava la Fiat 500 schiantatasi contro un albero prima di prendere fuoco, è indagato per omicidio volontario.

Il consulente della procura è Luigi Cipolloni dell’istituto di medicina legale di Foggia, mentre il consulente dell’indagato è il professor Cristoforo Pomara.

«Abbiamo piacere che venga eseguita l’autopsia perché accerterà le cause della morte della signora Salcone che, secondo l’indagato, è conseguenza del sinistro stradale e dell’incendio del veicolo», sottolinea l'avvocato Angelo Masucci, legale di Ciro Caliendo. Dopodomani, invece, sarà conferito l’incarico per eseguire la perizia tecnica necessaria a stabilire le cause dell’incidente.