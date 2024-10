Medio Oriente, "Israele si sta preparando a rispondere all'Iran". L'Idf annuncia la morte di un soldato in Libano

"L'Aeronautica militare israeliana si sta preparando a rispondere all’Iran, secondo le istruzioni dei vertici politici": lo riferisce Times of Israel.

Primo soldato israeliano ucciso in Libano

L’Idf ha annunciato la morte di un ufficiale, ucciso durante i combattimenti contro Hezbollah: è la prima vittima delle operazioni di terra israeliane in Libano. Il capitano Eitan Itzhak Oster, 22 anni, era il comandante di squadra dell’unità commando Egoz. Oster è stato ucciso durante uno scontro con miliziani di Hezbollah in un villaggio nel Libano meridionale.

Soldato libanese ferito da un drone israeliano

Un drone israeliano ha attaccato una unità dell’esercito libanese e ha ferito (non ucciso, come erroneamente riportato in un primo tempo) un soldato. Lo hanno reso noto le forze armate libanesi."Un soldato è stato ferito dall’attacco di un drone nemico israeliano mentre un’unità dell’esercito stava lavorando per aprire la strada Marjayun-Hasbaya», interrotta dai bombardamenti, ha dichiarato l’esercito libanese su X, due giorni dopo aver annunciato la morte di uno dei suoi soldati in un attacco israeliano.