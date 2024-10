"Ruba" il telefono a un uomo che gli ha fatto una foto, arrestato il calciatore del City Nunes

Il calciatore portoghese del Manchester City, Matheus Nunes, di 26 anni, è stato arrestato dalla polizia nella nota discoteca La Riviera di Madrid, lo scorso 8 settembre, per aver rubato il cellulare a una persona che gli aveva scattato una foto in bagno.

Lo si apprende oggi da fonti della questura di Madrid, citate dal quotidiano El Mundo. Gli agenti hanno condotto il calciatore in commissariato, dove è stato interrogato per un presunto reato di furto e dopo poche ore rimesso in libertà, denunciato a piede libera in attesa di giudizio. Nunes era a Madrid in compagnia di vari amici, per trascorrere il fine settimana. Secondo il rapporto di polizia citato da El Mundo, nel bagno della discoteca avrebbe sottratto il cellulare di alta gamma a un uomo di 58 anni che, stando alle dichiarazioni di alcuni testimoni, aveva tentato di "rubare" una foto al calciatore senza il suo permesso.