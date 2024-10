Tenta di dar fuoco all'ex compagna e al padre di lei: arrestato un 48enne nel Tarantino

Ha tentato di incendiare l’ex convivente e il padre di lei cospargendoli di benzina, versata anche nell’appartamento e sull'auto della donna. A Crispiano (Taranto) i carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni, accusato di atti persecutori e tentato incendio. L’uomo è in carcere. E’ stata la donna ad allertare i carabinieri dichiarando che l’ex convivente la minacciava di morte.

Quando infatti i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna cosparsa di liquido infiammabile, probabilmente benzina, in preda al panico, e il padre della donna, anch’egli cosparso dello stesso liquido che, dopo una colluttazione, ha tentato di bloccare il 48enne affinchè, con l’accendino in mano, non innescasse l’incendio. I carabinieri, a quel punto, hanno bloccato l’uomo e messo anche in sicurezza l’area, considerato che il 48enne aveva versato parte del liquido anche in casa e sull'auto della vittima.