“Bucci come Santelli”, la frase del candidato Morra indigna il centrodestra ligure e le sorelle della compianta presidente calabrese

Nicola Morra, candidato per Uniti per la Costituzione alle elezioni regionali della Liguria, tira in ballo la salute del candidato sindaco per il centrodestra Marco Bucci e il centrodestra s'infuria. Le parole usate in una intervista a Il Foglio, il rimando a Jole Santelli - presidente di Regione Calabria per otto mesi, stroncata da un tumore a soli 52 anni - ha innescato una serie di reazioni nel mondo politico nazionale. «Sciacallo», «iena» lo definiscono Maccanti e Pucciarelli della Lega, che chiedono le «scuse di Morra a Bucci», «spregevole», dice Marrocco di Forza Italia, «un cinismo raccapricciante, una pochezza morale indecente» scrive Bruzzone.

L'indignazione delle sorelle Santelli

«Auguriamo al senatore Morra di svolgere la sua campagna elettorale in trasferta nel miglior modo possibile, magari parlando di programmi elettorali e di problemi del territorio in tal modo da evitare di parlare nuovamente di Jole in modo così poco sensibile e inopportuno, e soprattutto ribadire un pensiero poco rispettoso che colpisce tutti i malati oncologici e le loro famiglie».