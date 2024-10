Spunta una foto: "I portelloni del Bayesian erano chiusi". Smentita la tesi del costruttore?

I portelloni del Bayesian - il maxi yacht affondato il 19 agosto al largo della Sicilia con a bordo fra l’altro il suo proprietario, il miliardario britannico Mike Lynch - apparivano chiusi «pochi minuti» prima della tragedia. Almeno secondo una fotografia pubblicata da Itv, uno dei canali della tv pubblica del Regno Unito.

L’immagine, in particolare, mostra il portellone principale dell’imbarcazione chiuso, e secondo Itv, sarebbe stata ripresa circa un quarto d’ora prima dell’affondamento del lussuoso vascello nel mare in burrasca.

Per vari media britannici - fra cui il Times - si tratta di «una smentita» dell’ipotesi di un incidente causato da errore umano, in seguito alla presunta dimenticanza di portelloni aperti da parte dell’equipaggio: ipotesi sostenuta dal costruttore italiano dello yacht, il quale da parte sua contesta che la foto in questione sia stata in effetti scattata a ridosso dell’incidente.