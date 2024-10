Operaio di una ditta appaltatrice Rfi morto investito da un treno sulla linea Bologna-Venezia

Un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi è morto dopo essere stato investito da un treno lungo la linea Bologna-Venezia. Lo rende noto la stessa Rete Ferroviaria Italiana esprimendo cordoglio e vicinanza ai familiari. La dinamica di quanto accaduto, scrive in una nota "è al vaglio delle autorità competenti, alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione. Da una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, al momento dell’investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell’area interessata dalle lavorazioni. Verifiche in corso anche da parte di Rfi".