Anziani e in salute: ecco come si rimane giovani invecchiando

Invecchiare restando giovani, attraverso una sana alimentazione e una regolare attività fisica, è possibile lavorando su se stessi in maniera scientifica. Anche per aumentare così l’aspettativa di vita in salute delle persone, che in Italia oggi non supera i 60 anni. La longevità, la nutrizione e la lotta allo stress sono gli argomenti al centro della due giorni a Milano del congresso internazionale 'Healthy Lifespan - Positive Nutrition, Antiinflammation Diet, Physical Activity and Sport' organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini, e promosso da Enervit e Technogym.

Evento durante il quale è stata anche presentata una ricerca, condotta dall’Equipe Enervit, che dimostra come l'assunzione di maltodestrine e fruttosio prima, durante e subito dopo una corsa o un’attività fisica a intensità moderata-alta, sia in grado di ridurre significativamente l'infiammazione post-esercizio. In Italia, secondo i dati Istat, a fine 2022 gli ultra65enni erano più di 14 milioni, con 4,5 milioni di over 80.