Burrascoso atterraggio di un aereo in Grecia: il video ora è virale

E' accaduto il 15 settembre ma solo adesso l'Aviation Herald ha reso noto il video del burrascoso atterraggio del volo Sunclass Airlines partito da Stoccolma e diretto all'isola greca di Skiathos

L'aereo ha subito gravi danni al carrello principale durante un atterraggio complicato all’aeroporto Skiathos Alexandros Papadiamantis, noto per essere uno degli scali più pericolosi d'Europa. L'intera fase è stata ripresa da una telecamera alla fine della pista e le immagini, pubblicate recentemente dall'Aviation Herald, mostrano chiaramente il momento critico. Nel video si vede il velivolo scendere in pista regolarmente, ma pochi istanti prima del contatto con il suolo, qualcosa va storto: l’aereo rimbalza violentemente, le ali oscillano pericolosamente, ma il capitano riesce a mantenere il controllo, evitando conseguenze peggiori. Successivamente, un'ispezione ha rivelato seri danni strutturali al carrello di atterraggio, richiedendo interventi di manutenzione significativi.Secondo quanto riportato dall'Aviation Herald, l’Airbus A321-200, registrato come OY-TCG, "ha toccato terra con violenza" sulla pista 19 di Skiathos. L'aereo è rimasto fermo sull'isola almeno fino al 29 settembre per le necessarie riparazioni.