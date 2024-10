Felpe nere e sassi, così i violenti si sono presi il corteo pro Palestina

Con cappucci, sciarpe nere o la kefiah a coprire il volto, sono sbucati da più spezzoni del corteo pro Palestina, fino a quel momento pacifico, dando vita a una vera e propria guerriglia urbana. Con una sorta di repentino cambio di scena, alcuni gruppi di violenti sono avanzati in prima fila alla manifestazione e si sono presi la piazza, facendo partire in pochi istanti un fitto lancio di bottiglie, sassi, fumogeni e bombe carta contro le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa protette dietro i loro scudi, e contro i mezzi blindati schierati a chiudere la strada per impedire il passaggio del corteo. Qualcuno, per sfondare il cordone di sicurezza, ha anche divelto pali della segnaletica stradale che sono stati lanciati con violenza per colpire.

Agili e compatti nelle azioni, hanno seminato il panico facendo indietreggiare il grosso della manifestazione. È stata di questi gruppi la regia dei disordini in piazza a Roma, durati diversi minuti e che non si sono placati neanche con una pioggia di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine verso la folla. Per far arretrare i violenti sono entrati in azione anche i mezzi idranti che hanno avanzato nella piazza. Poi sono partite le cariche che hanno disperso i manifestanti. Si indaga ora anche negli ambienti anarchici, dei centri sociali e degli ultrà per dare un volto ai protagonisti dei disordini: in questi ambienti inoltre graviterebbero alcuni dei destinatari dei 40 fogli di via decisi prima del corteo. Non si esclude che alcuni facciano parte di gruppi anarchici che hanno raggiunto la Capitale da altre città, sfuggiti agli imponenti controlli voluti dal Viminale dopo l'allarme lanciato sui possibili infiltrati.