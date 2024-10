Lite choc tra mamme davanti alla scuola, una si abbassa i pantaloni: «Il mio lato B è più bello del tuo»

Singolare episodio ieri mattina a Nocera Inferiore, dove due mamme, dopo aver accompagnato i figli a scuola, hanno dato vita a un acceso scontro fuori dal liceo classico Vico. Lo riferisce il quotidiano Il Mattino.

La discussione, nata per motivi banali, è degenerata in una sfida legata al loro aspetto fisico, culminando con una delle donne che si è abbassata i pantaloni per dimostrare la presunta superiorità estetica: "Il mio lato B è più bello del tuo", avrebbe detto la "signora". Il gesto ha suscitato reazioni di disapprovazione tra i presenti e ha rischiato di sfociare in una rissa. Solo l'intervento di altri genitori ha riportato la calma, evitando ulteriori conseguenze.