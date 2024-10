Treni, l'Ad di Fs Stefano Donnarumma dopo il guasto a Roma: a breve adegueremo i nodi principali di rete

«Mi è stato garantito che in pochi giorni tutti gli impianti dei nodi principali di rete verranno adeguati. Li ho tranquillizzati, vedendoli sinceramente dispiaciuti. Ora, imparata una nuova lezione, mettere subito in atto le misure correttive e andare avanti ad alta velocità!» Lo ha detto l’Ad di FS Stefano Antonio Donnarumma pubblicata su Linkedin in seguito al sopralluogo effettuato questa mattina alla cabina elettrica di Roma Termini.

Donnarumma insieme ai colleghi di FS, RFI, Trenitalia, ha effettuato un sopralluogo dopo il guasto alla linea di alimentazione elettrica di mercoledì. «I dirigenti preposti e i tecnici dedicati alla gestione degli impianti hanno illustrato all’AD di RFI e al sottoscritto la catena di eventi che ha causato il malfunzionamento. Effettivamente poco prevedibile, ma - ha sottolineato - comunque evitabile adottando dispositivi tecnologicamente più avanzati e procedure ancora più efficaci».