Treno bloccato sull'alta velocità AV Roma-Firenze, ancora disagi: oltre 100 treni cancellati e ritardi fino a 70 minuti

Ancora disagi per chi viaggia in treno. Dopo il guasto sul nodo di Roma che mercoledì scorso ha portato alla cancellazione di 100 treni, nel pomeriggio un treno Italo è rimasto bloccato sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze, all’altezza di Orte. Forti rallentamenti si sono verificati sulla linea con gli altri convogli deviati sulla linea lenta. Le cause del blocco, a quanto si apprende, sono ancora da accertare. In serata è in corso l’intervento del locomotore di soccorso. «I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti», fa sapere Trenitalia.

Disagi a cui si sommano gli incidenti sul lavoro, come quello costato la vita ieri ad un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano (Bologna), in un’area dove non circolavano treni. Con la circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Bologna - Venezia, nel tratto interessato dall’investimento.