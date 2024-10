Bimba di un anno dimessa dall'ospedale muore a casa. La procura di Genova indaga, sequestrata la cartella clinica

Il primo malessere di sera con la corsa dei genitori in ospedale per cercare aiuto al pronto soccorso. Poi le dimissioni e il ritorno a casa. Ed è qui, nell’abitazione di famiglia in un paese dell’entroterra di Genova , che è morta una piccola di appena un anno dopo essere stata colpita da una crisi intestinale fatale. La bimba è stata trovata già senza vita dai soccorritori tra le braccia del papà disperato .

Ma nella notte la bambina si è sentita di nuovo male: sempre gli stessi dolori addominali, forti da farla piangere, e così i familiari preoccupati hanno chiamato di nuovo i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Croce rossa, i medici inviati del 118 e l’elisoccorso dei vigili del fuoco. Ogni intervento di rianimare la piccola però è stato vano.

Secondo quanto riferito dal personale medico-sanitario, la bambina non avrebbe superato una crisi intestinale acuta e la morte sarebbe sopraggiunta per arresto cardiaco. I soccorritori l'hanno trovata in braccio al padre ed è stata inutile la partenza dell’elicottero.

Straziati dal dolore e senza capire cosa poteva essere successo i giovani genitori, il papà operaio edile e la mamma casalinga, abbracciati nella loro sofferenza dalla piccola comunità di persone del paese in cui vivono, si sono chiesti il motivo per cui la bimba non sia stata trasferita subito all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, visto che il pronto soccorso di Lavagna rientra direttamente nel protocollo 'Gaslini diffuso', promosso dalla Regione Liguria per valorizzare a livello regionale l’esperienza dello storico punto di riferimento sanitario specializzato nella cura dei piccoli pazienti.