È morto Sammy Basso, avrebbe avuto un malore al ristorante: aveva 28 anni ed era il malato di progeria più longevo al mondo

La notizia della scomparsa di Sammy Basso (il giovane avrebbe avuto un malore al ristorante), una figura straordinaria che ha contribuito a sensibilizzare il mondo sulla progeria, ha colpito profondamente. Nonostante la sua condizione di salute e le difficoltà legate alla malattia, Sammy è riuscito a ispirare tante persone con la sua energia, intelligenza e dedizione alla ricerca scientifica. Fondatore dell'Associazione Italiana Progeria (A.I.Pro.Sa.B.), Sammy aveva dedicato gran parte della sua vita alla diffusione della conoscenza sulla malattia che lo colpiva e alla promozione della ricerca per rallentarne il decorso. Il suo impegno lo ha portato a laurearsi con il massimo dei voti in Scienze naturali e successivamente in Biologia Molecolare, dimostrando un'enorme passione per lo studio e il desiderio di fare la differenza nel campo della ricerca scientifica. Sammy non si è mai lasciato fermare dalla progeria e ha vissuto una vita piena di avventure, come il suo noto viaggio lungo la Route 66, documentato in un libro e una serie televisiva. Era un simbolo di resilienza e determinazione, un esempio per tanti giovani e per la comunità scientifica.

Le condoglianze e i messaggi di affetto che stanno arrivando da ogni parte, compresi quelli delle istituzioni come il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, testimoniano l'impatto positivo che Sammy ha avuto nella vita di tante persone. La sua perdita lascia un vuoto, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso il lavoro che ha fatto per la comunità scientifica e le persone affette da progeria. Chi era Sammy Basso Sammy Basso era un giovane italiano affetto da progeria, una rara malattia genetica che provoca l'invecchiamento precoce del corpo, ma non influenza la mente. Nato a Schio, in provincia di Vicenza, il 1 dicembre 1995, è diventato noto per la sua straordinaria intelligenza, tenacia e per l'impegno nella sensibilizzazione e nella ricerca sulla progeria. Fin dalla giovane età, Sammy ha affrontato la sua condizione con un atteggiamento positivo e una forte passione per la conoscenza scientifica. Nel 2005, ha fondato l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso (A.I.Pro.Sa.B.), con lo scopo di diffondere informazioni sulla malattia e promuovere la ricerca per trovare una cura o soluzioni per rallentarne il decorso.