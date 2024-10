La morte di Sammy Basso: cos'e' la Progeria di Hutchinson-Gilford

La Progeria di Hutchinson-Gilford (HGPS), malattia di cui era affetto Sammy Basso deceduto ieri, 5 ottobre, all’età di 28 anni, è genetica e rarissima. Colpisce infatti una persona ogni 8 milioni di nati con un’incidenza nel mondo di una persona ogni 20 milioni.

E' causata da una mutazione puntuale in una delle due copie del gene LMNA presente nel genoma umano (DNA), dove una timina sostituisce una citosina (precisamente nell’undicesimo esone, nel locus 1824 del gene in questione). Più raramente la HGPS può essere causata da altre mutazioni dello stesso gene. «Lamina A e lamina C - spiega L’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso APS Onlus - svolgono un ruolo importantissimo nella formazione della lamina nucleare, una «maglia proteica» in grado di sostenere il nucleo della cellula stessa e di organizzarne l’intero genoma, in modo che ogni gene possa essere utilizzato per l’espressione delle proteine necessarie al funzionamento dell’intera cellula e a rispondere agli stimoli provenienti dall’esterno. La progerina va a interferire con questa lamina nucleare, infatti, essendo riconosciuta dal nucleo della cellula come componente della stessa, viene inglobata all’interno della maglia proteica, ma essendo aberrante va deformarla, deformando a sua volta il nucleo e facendo sì che l’intero genoma non venga più organizzato in maniera consona