"Se Israele agisce siamo pronti al contrattacco". L'Iran avverte Netanyahu: "Non giocare con il fuoco"

Secondo i media iraniani, Teheran ha preparato un piano per rispondere a un possibile attacco israeliano in risposta ai missili lanciati la scorsa settimana. "Il piano per la risposta necessaria a una possibile azione dei sionisti (Israele) è stato completamente preparato», afferma l'agenzia di stampa Tasnim, citando «una fonte informata» nelle forze armate. «Se Israele agisce, non ci saranno dubbi che verrà effettuato un contrattacco iraniano», afferma Tasnim, aggiungendo che l’Iran «ha una lista di molti obiettivi israeliani» e che l’attacco iraniano di martedì «ha dimostrato che si può radere al suolo qualsiasi posto».

Il comandante della Marina dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, Alireza Tangsiri, ha avvertito il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di "non giocare col fuoco", dopo che quest’ultimo ha minacciato di attaccare l’Iran in risposta al lancio di missili del primo ottobre su Israele. «Abbiamo elaborato una serie di scenari per affrontare i nemici», ha sottolineato Tangsiri. L’Iran ha piani per ogni situazione ed è pienamente pronto ad affrontare qualsiasi circostanza, ha aggiunto, citato da Tasnim.