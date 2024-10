Inchiesta ultrà e 'ndrangheta, da oggi il pm Paolo Storari è sotto scorta

Una scorta di quarto livello, con due agenti armati e una macchina, è stata assegnata al pm della Dda di Milano Paolo Storari per almeno sei mesi, come disposto dalla Prefettura su richiesta del procuratore Marcello Viola. Questa misura si è resa necessaria a causa della delicata indagine sulle curve Nord e Sud di San Siro che Storari sta coordinando, coinvolgendo anche la criminalità organizzata. Anche l'altra titolare del fascicolo, Sara Ombra, è sotto scorta già da tempo per altre inchieste legate alle mafie.

Le ammissioni di Cristian Ferrario, ritenuto prestanome dei leader ultrà Andrea Beretta e del defunto Antonio Bellocco, potrebbero rappresentare una prima crepa nel silenzio mantenuto dagli arrestati nell'indagine che ha azzerato i vertici delle curve Nord e Sud. Venerdì scorso, il gip Domenico Santoro ha concluso gli interrogatori di garanzia, visitando il carcere di Opera per interrogare Gianfranco Ferdico, Renato Bosetti e Giuseppe Caminiti, quest'ultimo legato alla 'ndrangheta e accusato di un omicidio risalente al 1992. Mentre molti degli arrestati non hanno risposto alle domande, Ferrario ha ammesso gli addebiti di trasferimento fraudolento di valori legati all'associazione mafiosa dei Bellocco.