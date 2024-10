Mady Gio, la star di Onlyfans nei guai: "Ha evaso un milione e mezzo". Ecco chi è

Madalina Ioana Filip, conosciuta con il nome d'arte Mady Gio, è una star di OnlyFans di origine romena, 29 anni, cresciuta nel Varesotto. Da tre anni risiede a Lugano, ma la sua residenza fiscale è a Cassano Magnago (Varese). È attualmente sotto indagine da parte della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese per una presunta evasione fiscale di circa un milione e mezzo di euro.

«Ho sempre pagato le tasse sia in Italia che in Svizzera», si difende Mady Gio, che conta un milione e mezzo di follower su Instagram come influencer e content creator per adulti. Tuttavia, secondo la Guardia di Finanza, mancano gli elementi per confermare una reale residenza fiscale oltreconfine. Tra i punti contestati, spiccano il conto corrente e il dominio web, entrambi localizzati in Italia. L'avvocato Riccardo Lanza ha dichiarato: «Impugneremo ogni provvedimento. La mia assistita si è affidata a professionisti che dovranno rispondere di eventuali errori. Ha agito sempre secondo la legge».