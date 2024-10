Non gradisce la nuova relazione dell'ex moglie e incendia l'auto del rivale: denunciato 65enne a Gravina di Catania - VIDEO

Un 65enne di Gravina di Catania è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per danneggiamento, minacce e atti persecutori. L’uomo aveva cosparso di benzina e dato alle fiamme una Citroen C3 parcheggiata in via Meli. I carabinieri hanno rintracciato il proprietario del veicolo incendiato, una persona di 73 anni residente a Pedara e che aveva parcheggiato l’auto per far visita alla sua nuova compagna, che vive proprio nelle vicinanze.

L’ex marito della donna 57enne, non aveva «preso bene» la notizia della relazione tra i due e avrebbe minacciato la donna l’avrebbe dicendo: «Te la faccio vedere io, ti faccio scappare dalla Sicilia». Le dichiarazioni raccolte hanno rapidamente orientato i sospetti dei Carabinieri verso una pista precisa, ovvero il 65enne. Nei filmati di videosorveglianza l’uomo arrivava in via Meli a bordo di una Nissan Micra, registrata a suo nome, che ha parcheggiato a circa 20 metri dalla palazzina.