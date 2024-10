Riciclavano i soldi della mafia in Brasile: 4 arresti a Palermo

Gli uomini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Palermo hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 soggetti, di cui tre destinatari di custodia cautelare in carcere e uno degli arresti domiciliari. É stato altresì disposto il sequestro preventivo di 9 società operanti nei settori immobiliare e ristorativo, situate in Italia, Svizzera, Hong Kong e - per la maggior parte - in Brasile, nonché di somme di denaro per oltre 350.000 euro.

Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’indagine che lo scorso 13 agosto ha portato all’arresto, in Brasile, di un imprenditore e al sequestro di disponibilità finanziarie e beni per un valore fino a 50 milioni.