Due sorelle partoriscono lo stesso giorno nello stesso ospedale ad Acquaviva delle Fonti

Lunedì 7 ottobre 2024 rimarrà una data scolpita nella mente e nel cuore di due sorelle che hanno partorito nello stesso giorno e nello stesso ospedale. Un giorno davvero indimenticabile per Angela e Grazia Casamassima, una femminuccia per la prima e un maschietto per la seconda.

Una giornata davvero particolare anche per l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari e per il personale ospedaliero che non nasconde la propria emozione: "Mai accaduta una cosa del genere"

Ma le coincidenze proseguono ancora. Oltre al giorno e all'ospedale, le due mamme-sorelle potranno raccontare ai loro figli-cuginetti di aver condiviso persino lo stesso reparto e la stessa camera: numero 12.

Alle 9:49 è nata Matilde, figlia di Angela e Mimmo. Per Angela, classe 1984 e residente a Binetto, si tratta del secondo figlio, dopo la nascita della primogenita nel settembre 2021. Alle 18:39, poche ore dopo, è nato Giovanni, figlio di Grazia e Pasquale. Grazia, nata nel 1994, vive a Toritto. Per lei, questo è stato il primo parto, avvenuto in modo naturale