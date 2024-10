Il mare e il cambiamento climatico: a Palermo il congresso Ciesm con il Principe Alberto e 400 ricercatori da tutto il mondo

L'assise si concentrerà su sfide cruciali per il Mediterraneo e il Mar Nero, come le pratiche di pesca sostenibile, l'impatto dei cambiamenti climatici e l'impegno delle comunità costiere nella protezione dell'ambiente marino.

L'eccezionale mostra, aperta al pubblico per un mese, esporrà esemplari di coralli rossi, un tesoro della cultura siciliana del XVII-XVIII secolo. Questi coralli, particolarmente sensibili alle variazioni di temperatura del mare, sono tra le prime vittime degli effetti del riscaldamento climatico. La mostra metterà in evidenza le ricerche del Centro Scientifico di Monaco, un centro di riferimento internazionale per lo studio dei coralli rossi. Recentemente, il CSM ha compiuto importanti progressi riproducendo artificialmente questi coralli in cattività, e aprendo quindi nuove prospettive per il ripopolamento di queste specie marine minacciate.

Il congresso si svolgerà in luoghi suggestivi di Palermo, come Palazzo Sclafani, l'Oratorio dei Santi Elena e Costantino e le prestigiose sale Mattarella e La Torre al Palazzo dei Normanni. Parallelamente, esperti di valenza internazionale si riuniranno in tavole rotonde specialistiche e pannelli interattivi che permetteranno di approfondire le discussioni sulle attuali sfide per la preservazione dell’ecosistema marino.