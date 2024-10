Non regge al dolore per la perdita della figlia, la madre muore un'ora dopo. Tragedia in Sicilia

Morte entrambe, ad un'ora di distanza l'una dall'altra. La tragedia ha toccato una famiglia di Modica, dove una madre non è riuscita a reggere al dolore per la morte della figlia dopo una lunga malattia e, durante i preparativi per le esequie, ha perso lei stessa la vita. Alessandra Civello, 48 anni, domenica scorsa si è arresa ad un male incurabile dopo mesi di cure. Sua madre, Anna Gugliotta, si è sentita male mentre erano in corso i preparativi per la veglia funebre. I soccorritori hanno solo potuto accertarne il decesso.