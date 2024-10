Travolgono e feriscono gravemente il fidanzato della figlia, coppia a processo a Venezia

Una coppia di Mirano (Venezia) sarà giudicata dal Tribunale di Treviso per l’ipotesi di reato di tentato omicidio, per aver travolto e ferito gravemente il fidanzato della figlia della donna, ritenuto responsabile di aver percosso la ragazza. I fatti risalgono all’aprile scorso, a Villorba (Treviso).

Avvertiti telefonicamente dalla ragazza su quanto sarebbe accaduto poco prima, i due veneziani avrebbero raggiunto l'abitazione del fidanzato della giovane, rintracciato in giardino, cercando di travolgerlo in auto a più riprese. L’uomo era stato soccorso poco dopo dal Suem 118 all’interno di un vicino fossato con profonde ferite.