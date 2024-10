Lutto nella scherma: addio ad Antonio Zupi, giovane atleta del CS Cosenza

La comunità della scherma italiana è in lutto per la scomparsa di Antonio Zupi, 28 anni, giovane atleta del Club Scherma Cosenza, venuto a mancare a distanza di quattro mesi dall'incidente in cui era rimasto coinvolto. Il Presidente federale Paolo Azzi, insieme al Consiglio e a tutta la famiglia della scherma, esprime profondo cordoglio per la prematura perdita, rivolgendo le più sentite condoglianze ai familiari e a chi gli ha voluto bene.

Classe 1996, Zupi ha lasciato un segno indelebile nella comunità schermistica grazie alla sua passione e al suo spirito competitivo. Pochi giorni prima del tragico evento, durante la Prima Prova di Qualificazione Regionale Assoluti di spada in Calabria, gli atleti presenti avevano indossato delle magliette bianche con la scritta “Ti aspettiamo, Zuperman”, un messaggio di speranza rivolto a chi, come Antonio, stava lottando per tornare a vivere il suo sport.

Il giovane schermidore ha affrontato la sua battaglia con il coraggio che lo contraddistingueva anche in pedana, ma non è riuscito a vincerla. "Il ritorno di Antonio tra le pedane non ci sarà, ma resterà per sempre vivo nel ricordo di chi ha condiviso con lui la passione per lo sport e il suo sorriso contagioso", si legge nel toccante messaggio della Federazione Italiana Scherma.