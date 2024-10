Scuola, Valditara: "Abbiamo chiesto all'Ue di poter assumere i docenti idonei al concorso 2023"

«Nelle interlocuzioni con la Commissione europea abbiamo posto la richiesta di una maggiore flessibilità nelle assunzioni degli idonei del concorso 2020 e la possibilità di conteggiare nel computo dei 70 mila docenti da assumere con i concorsi PNRR anche gli idonei del concorso 2023. Vi do dunque una notizia importante». Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, rispondendo ad una interrogazione del deputato Rossano Sasso a proposito dei dati relativi alle supplenze per l’anno scolastico in corso, 2024-2025.

"Intendiamo lanciare - ha detto Valditara - un importante piano per avviare a soluzione il problema del precariato. La maggior parte del numero dei docenti precari si registra su posti di sostegno, il 73% del totale. Ciò dipende dal fatto che il numero degli alunni con disabilità, negli ultimi dieci anni, è aumentato in maniera significativa, direi esponenziale, e di riflesso anche il numero delle cattedre in deroga, assegnate, spesso, a docenti non specializzati. Non si possono assumere docenti non specializzati e proprio per questo, per la prima volta, noi abbiamo concepito un grande piano per arrivare a specializzare 85 mila docenti, con almeno tre anni di servizio, che il sistema universitario non è riuscito ad intercettare».