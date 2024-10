Tenta di introdurre un cellulare in carcere: fermata una suora a Genova

La Polizia penitenziaria di Genova Marassi ha intercettato e bloccato una suora che tentava di introdurre un cellulare nell’istituto penitenziario. Lo rende noto la Uilpa, sindacato di polizia penitenziaria, specificando che la religiosa è autorizzata a incontrare i detenuti. «Urgono interventi preventivi atti a impedire in origine l’introduzione di oggetti non consentiti e i traffici illeciti che, in carcere, fruttano il triplo che nel mondo libero - sottolinea il sindacalista della UIL - Da una suora non ce l’aspettavamo proprio».