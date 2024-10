Morta Giuseppina Caramanno, madre di Gessica Lattuca: lottò per la verità sulla scomparsa della figlia a Favara

L’indagine sulla scomparsa della ragazza, nonostante i vari spunti investigativi, non ha mai portato a nulla. Il 21 giugno 2023 la signora Giuseppina aveva dovuto dire addio anche al figlio Enzo, morto a 43 anni dopo aver assunto una dose di eroina. L’uomo era stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di avere ucciso a botte la sorella e di averne poi occultato il cadavere. Nel 2019 un «supertestimone» sembrò fornire una pista per il ritrovamento della salma, ma si trattò di una falsa pista.

E’ morta a 62 anni Giuseppina Caramanno, la madre di Gessica Lattuca, la ragazza di 28 anni, madre di 4 figli, scomparsa nel nulla il 12 agosto del 2018. La donna, da un paio di anni, stava combattendo contro un grave male, ma era rimasta in prima linea per tenere accesi i fari sul caso e trovare la verità sul destino della figlia. Nei mesi scorsi nel centro storico a Favara vennero rinvenuti in un cantiere alcuni frammenti ossei che si ritenne in un primo momento potessero essere di origine umana, ma si rivelarono poi di un animale.

«Chissà se in questo momento Giuseppina Caramanno e la sua Gessica si stanno finalmente riabbracciando - commenta il sindaco di Favara Antonio Palumbo - o chissà che, magari, non incontrandola, possa avere avuto finalmente una risposta a quel dolore con cui ha dovuto convivere per sei lunghissimi anni. La morte della signora Giuseppina trasferisce alla collettività favarese l’onere morale di continuare la sua battaglia. Perchè ci si possa riscattare dall’onta insopportabile di essere una città che non sta facendo abbastanza per avere giustizia e verità sul destino di una giovane mamma. Le condoglianze alla famiglia per la loro perdita».