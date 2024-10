Roma, 227 incidenti stradali "evitabili" al Foro Italico, tre dirigenti del Campidoglio rischiano il processo per omicidio colposo

La procura di Roma ha chiuso una maxi-inchiesta in relazione ad alcuni incidenti stradali avvenuti negli ultimi anni al Foro Italico, a Roma. A rischiare il processo tre dirigenti del Campidoglio accusati di omicidio colposo.

Sotto la lente degli inquirenti sono finiti 227 sinistri avvenuti dal 2007 al 2022, di cui quattro mortali. Secondo l’accusa, i dirigenti capitolini non si sarebbero attivati per impedire gli incidenti, in particolare salti di carreggiata, avvenuti sempre al Foro Italico per la mancanza dello spartitraffico.

Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore Giovanni Conzo e dal pm Francesco Basentini, è confluito il caso di Giacomo Sabelli, un giovane di 22 anni che perse la vita nel novembre del 2022 in ospedale dopo un sinistro avvenuto lungo via del Foro Italico.