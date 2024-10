L'uomo che spiava i conti in banca alle sorelle Meloni. Chi è Vincenzo Coviello

La perquisizione relativa all’inchiesta sui conti spiati ha riguardato il domicilio e lo studio professionale dell’ex impiegato di Banca Intesa Sanpaolo Vincenzo Coviello, di 52 anni, residente a Bitonto (Bari), e fino ad agosto scorso, quando è stato licenziato, in servizio nella filiale di Bisceglie, oggetto anche dei controlli dei carabinieri. L’uomo - della cui identità parlano alcuni quotidiani - è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Avrebbe effettuato in 26 mesi 6.637 accessi abusivi ai dati di 3.572 clienti portafogliati a 679 filiali del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, compreso il conto della premier Giorgia Meloni e della sorella Arianna, di - secondo Repubblica - John e Lapo Elkann, Marina e Piersilvio Berlusconi e Marta Fascina.

Coviello ha agito in concorso con altri

L’impiegato di Intesa Sanpaolo Vincenzo Coviello, "verosimilmente in concorso e previo concerto con persona/e da identificare» (mandante e destinatario delle informazioni riservate), ha compiuto accessi informatici abusivi «ai dati finanziari di istituzioni poste a fondamento della Repubblica e loro familiari e/o collaboratori, al fine di procurare a sé e/o ad altri, attraverso la consultazione di quei dati, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale dello Stato, dovevano rimanere segrete». E’ quanto emerge dalle sei pagine del decreto di perquisizione. Probabilmente, emerge dagli atti, la condotta contestata è stata compiuta dall’impiegato in concorso con altri ritenuti «mandante/i degli accessi abusivi al sistema informatico del Gruppo Intesa San Paolo e destinataria/e delle informazioni acquisite». Per questo entrambi i reati contestati - accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato - vengono contestati in concorso con una persona da identificare. Secondo l’accusa il dipendente, assegnato al distaccamento di Bisceglie della Filiale Agribusiness di Barletta, «con abuso delle sue mansioni» si è introdotto nel sistema informatico e telematico dell’istituto di credito «protetto di misure di sicurezza, ivi mantenendovisi contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderlo».