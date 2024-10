Morto Mario Morra, addio al montatore di Nuovo Cinema Paradiso

Nella sua carriera c'è il montaggio di Nuovo cinema Paradiso, il film di Giuseppe Tornatore vincitore dell’Oscar come miglior film straniero nel 1989, ma anche quello della Battaglia d’Algeri di Gillo Pontecorvo nel 1966. È morto a Castelnuovo di Porto, il paese in provincia di Roma dove viveva, Mario Morra. Aveva 89 anni ed era da tempo malato. Anche regista e sceneggiatore, è stato però soprattutto montatore per cinema e tv. Fra i suoi film Anonimo veneziano di Enrico Maria Salerno, Queimada di Pontecorvo, Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata di Luigi Zampa con Alberto Sordi e Claudia Cardinale, L’emigrante e Rugantino di Pasquale Festa Campanile, con cui ebbe una lunga collaborazione, la serie di film su Piedone di Steno con protagonista Bud Spencer. La collaborazione con Tornatore è iniziata nel 1986 con Il camorrista ed è continuata con Nuovo Cinema Paradiso e Stanno tutti bene.