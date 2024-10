Omicidio a Rozzano, giovane accoltellato muore in ospedale. Manuel Mastrapasqua tornava dal lavoro

L’uomo ucciso la scorsa notte a Rozzano, nel Milanese, si chiamava Manuel Mastrapasqua, di 30 anni, e abitava poco lontano dal luogo dove è stato trovato gravemente ferito. Secondo i primi accertamenti stava tornando a casa con i mezzi, come faceva abitualmente, dopo aver smontato dal turno serale, alle 24, nel supermercato di una nota catena dove lavorava, a Niguarda, nella zona nord di Milano.

Il ragazzo è morto nella notte all’ospedale Humanitas di Rozzano poco dopo l’arrivo. Intorno alle ore 3, una pattuglia della tenenza dei carabinieri di Rozzano, durante un servizio ordinario di perlustrazione del territorio, ha trovato in viale Romagna la vittima a terra, vicino a una pensilina dei mezzi pubblici, con una ferita da taglio al petto. I militari dell’Arma hanno immediatamente allertato il 118. Inutile la corsa in ospedale. Si indaga per omicidio. Al vaglio le telecamere della zona per cercare elementi utili alla ricostruzione della vicenda.