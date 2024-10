Ex Ilva di Taranto, ripartenza dell'altoforno 1 tra le polemiche

Manca ancora la svolta green e l'altoforno 1 dello stabilimento ex Ilva di Taranto riparte tra le polemiche. Martedì prossimo, dalle ore 16.15, con un piccolo differimento di orario rispetto al programma annunciato, è prevista una cerimonia per la riaccensione dell’impianto, fermo per manutenzione da agosto 2023, che vedrà la partecipazione del ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso, dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, di rappresentanti istituzionali e di associazioni datoriali.

Il sindaco e presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci già ieri aveva informato della sua decisione di declinare l’invito «per rispetto verso le sofferenze della comunità ionica e con l’intento di non ingenerare alcuna confusione nell’opinione pubblica, riguardo agli sforzi istituzionali che ci vedono collaborare, come più volte ribadito in tutte le sedi, nella esclusiva direzione della radicale riconversione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto». Per Melucci è chiaro che «la necessità di garantire la continuità produttiva possa obbligare a scelte tecniche transitorie. A patto, però che questa transitorietà sia davvero tale». Il Pd pugliese concorda: il riavvio dell’altoforno «non è una notizia da festeggiare» e «la decarbonizzazione è l’unica strada possibile». L’ex Ilva è ufficialmente in vendita e il ministro Urso ha confermato nei giorni scorsi che «hanno manifestato il loro interesse in 15: tre grandi player industriali internazionali per l’intero asset produttivo, 12 player nazionali e internazionali per alcune parti di questo asset produttivo. Noi - ha spiegato - privilegeremo l’assegnazione in un unico asset, a un unico player internazionale o nazionale che sia anche un’unica cordata perché riteniamo sia la soluzione migliore».