Lapo Elkann, debiti e numeri in rosso: sul conto in banca solo 1.200 euro

La situazione finanziaria di Lapo Elkann sembra essere in una fase critica, secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza e dalla Procura di Torino, che ha disposto un maxi sequestro nell'ambito di una vicenda di presunta frode fiscale che coinvolge anche il fratello John Elkann. Dai conti correnti italiani di Lapo sarebbe emersa scarsa liquidità, complicata ulteriormente dalla chiusura di Italian Independent, la sua azienda di occhiali, e dalla svalutazione di oltre 2 milioni di euro della stessa società.

Lapo, che da tempo vive in Portogallo con la moglie Joana Lemos, ha subito una serie di battute d'arresto anche con altre sue società, come la Laps to Go e la L Holding. Quest'ultima, detentrice del 23% di YoungTimers AG, un'azienda svizzera specializzata in auto da collezione, ha riportato una perdita di circa 680mila franchi, influenzata anche da un crollo in Borsa. Per far fronte a queste difficoltà, la L Holding ha dato in pegno azioni per 10 milioni di franchi alla Deutsche Bank in cambio di una linea di credito di soli 2 milioni di euro, portando la liquidità di Lapo a livelli preoccupanti, con poco più di 1.200 euro disponibili sui suoi conti italiani.