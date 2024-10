Nizza di Sicilia fa festa, compra un Gratta e Vinci da 10 euro e incassa... due milioni!

Vincita milionaria alla Tabaccheria “Cinturrino”, sita in via Garibaldi a Nizza di Sicilia. Un anonimo fortunato ha vinto ben due milioni di euro (la vincita massima) comprando, al costo di dieci euro, un biglietto del Gratta e Vinci denominato “New Bonus Tutto per Tutto”. La somma è già stata incassata direttamente presso l’Ufficio Premi delle Lotterie Nazionali in Viale del Campo Boario a Roma già in data 9 ottobre circostanza che rende presumibile l’acquisto del tagliando almeno qualche giorno prima dell’incasso. “Non ho idea di chi possa essere l’acquirente, sostiene Antonio Cinturrino titolare della tabaccheria. Qui vendiamo quotidianamente diversi biglietti del Gratta e Vinci e di diverse tipologie per cui è impossibile ricordarsi dell’acquirente anche perché si conosce solo la data dell’incasso (avvenuta direttamente alla sede centrale di Roma per l’ingente somma da dover erogare ma anche per tutelare l’anonimato di circostanza), confermata altresì dal bollettino delle vincite che periodicamente arriva ai tabaccai ma è impossibile risalire alla data di acquisto. Mi fa ovviamente piacere sapere di questa vincita ma a quanti mi chiedono qual è la mia percentuale purtroppo devo rispondere che per queste tipologie di vincite non è prevista alcuna percentuale: esse sussistono solo per i biglietti legati alla Lotteria Italia”. Trattasi di un vero e proprio colpo di fortuna perché è stato calcolato che la probabilità di aggiudicarsi la vincita massima del montepremi equivale a un biglietto ogni 8.160.000.