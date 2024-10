“Si è spogliato e mi ha violentata in strada”: il drammatico racconto della 18enne americana a Firenze

Come riporta il Corriere Fiorentino, una studentessa americana di 18 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale in pieno centro a Firenze. L'episodio, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso, ha scosso profondamente la giovane, soccorsa in stato di shock dai medici del 118 in una via del centro storico. Poco dopo sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Secondo il racconto della vittima, la serata era iniziata in compagnia di alcune amiche in un locale del centro, dove aveva bevuto alcuni drink. Ciò che la studentessa ricorda con certezza è l'incontro con l'uomo, che con la scusa di volerla accompagnare a casa, l'ha condotta fuori dal locale. In quel momento, approfittando del suo stato confusionale causato dall'alcol, l'aggressore si sarebbe spogliato e avrebbe abusato di lei in strada.