Terribile incidente a Palermo, muore durante un raduno di moto l'ispettore di Polizia Giovanni Calvagno

Tragico incidente durante un raduno motociclistico sulle Madonie, nel palermitano, dove è morto un ispettore capo della Polizia Municipale di Caltanissetta, Giovanni Calvagno, di 59 anni. L’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto lungo la strada statale 286 nei pressi di Castelbuono.

L’ispettore, molto stimato dai suoi colleghi della Polizia Municipale, era conosciuto in città per le sue doti umane e professionali. Sempre sorridente e disponibile con tutti. Una delle sue grandi passioni nel tempo libero era proprio quella per le motociclette.