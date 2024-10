Onu: "Attacchi a Unifil potrebbero essere crimini di guerra". Israele si giustifica: "Hezbollah ci spara da posizioni vicine a Unifil"

«Gli attacchi di Israele contro l'Unifil» in Libano «potrebbero essere dei crimini di guerra». Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. "Il personale dell’Unifil e le sue strutture non dovrebbero mai essere attaccate - ha sottolineato -. Gli attacchi contro le forze di pace sono una violazione della legge internazionale e del diritto umanitario. Potrebbero essere un crimine di guerra».

La risposta di Israele

L’esercito israeliano ha accusato Hezbollah di aver lanciato nell’ultimo mese circa 25 razzi e missili contro la popolazione e le truppe israeliane da posizioni vicine alle postazioni dei caschi blu delle Nazioni Unite nel sud del Libano. L'esercito israeliano spiega in un comunicato diffuso sul suo account Telegram che uno di questi attacchi ha causato la morte di due dei suoi soldati.

Tuttavia, si specifica che le sue incursioni nel Libano meridionale sono dirette esclusivamente contro Hezbollah e non contro le forze o le infrastrutture della missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). La nota ricorda che l’Unifil nel sud del Libano è stata schierata per attuare la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’Onu e prevenire la presenza di agenti armati di Hezbollah vicino al confine con Israele.

Si rammarica che sia lo Stato del Libano che la comunità internazionale non abbiano attuato la risoluzione 1701, nonostante le ripetute richieste israeliane in tal senso.

Israele ha ammesso che domenica uno dei suoi carri armati ha fatto irruzione in una base Unifil dopo aver subito un attacco da parte di Hezbollah e mentre cercava di evacuare i soldati feriti.

L'attacco ha provocato ferite lievi e moderate a più di venti soldati israeliani e due di loro sono rimasti gravemente feriti, secondo il portavoce internazionale dell’esercito, il colonnello Nadav Shoshani, in una conferenza stampa. Stamane il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato la missione delle Nazioni Unite di fare da «scudi umani» a Hezbollah.