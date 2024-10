Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza americana, due indagati a Ravenna

Due giovani di Ravenna poco più che ventenni sono stati indagati per violenza sessuale di gruppo nell'ambito dell'inchiesta sulla studentessa americana di 19 anni che sarebbe stata violentata la notte del 25 agosto scorso a Ravenna. La Procura ha deciso di procedere alla luce delle consulenze tecniche avviate per capire se fosse stata utilizzata la cosiddetta "droga dello stupro" sulla ragazza. I due sospettati sono difesi dagli avvocati Giovanni Scudellari e Maria Teresa Rizzo. La vicenda si sarebbe sviluppata durante una festa in uno stabilimento balneare a Punta Marina Terme, con l'abuso che sarebbe avvenuto successivamente a Ravenna. La ragazza, inizialmente confidatasi con la padrona di casa, ha poi chiamato i genitori in America e, su loro consiglio, si è recata in ospedale il lunedì notte per essere visitata, ripartendo subito dopo per gli Stati Uniti. La giovane è assistita dall'avvocato Angelo Stirone, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri dell'Investigativo sotto la direzione del Pm Lucrezia Ciriello.