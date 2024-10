Accende una sigaretta in auto e scoppia un incendio, 20enne ustionato al volto e alla testa a Nardò

Ieri sera a Nardò (Lecce) si è sfiorata una tragedia quando un giovane di 20 anni è stato investito da una potente esplosione mentre accendeva una sigaretta all'interno della sua Fiat Panda. Il terribile incidente sembrerebbe essere stato causato da una fuga di gas metano dal sistema di alimentazione dell'auto, che ha portato alla deflagrazione.

Il ragazzo, originario di Gallipoli, ha riportato gravi ustioni di secondo grado sul volto e sul cuoio capelluto. L'esplosione, fortunatamente, non è stata di intensità devastante, ma l'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme e distrutta.

Sul posto, in via Pietro Giannone, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Il malcapitato è stato immediatamente trasportato al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I resti dell'autovettura sono stati sequestrati per consentire agli esperti di condurre i necessari accertamenti sulle cause della deflagrazione.