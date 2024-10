Bimbo con il disturbo dello spettro autistico senza cure, il giudice ordina presa in carico

La sezione lavoro del Tribunale di Chieti ha accolto il ricorso patrocinato dall'avvocato Christian Bove, presidente di "SOS Autismo Insieme per l'Inclusione", ordinando alla Asl Lanciano Vasto Chieti di prendere immediatamente in carico un minore autistico e di praticare tutte le terapie e gli interventi previsti dalle linee guida nazionali per l'autismo. Il bambino ha una diagnosi di grave disturbo dello spettro autistico e, lo scorso maggio, il reparto di neuropsichiatria infantile aveva raccomandato la sua presa in carico "urgente" con un trattamento intensivo. A causa delle lunghe liste d'attesa presso i centri convenzionati di Chieti e dei costi elevati delle terapie, i genitori del minore si sono rivolti all'associazione, che offre assistenza legale gratuita. Dopo una diffida iniziale, l'avvocato Bove ha presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Chieti. Il Giudice ha ribadito l'indefettibilità delle terapie e il diritto prioritario alla salute, affermando che le difficoltà di bilancio della Asl e i limiti di spesa non possono giustificare la mancata erogazione di un trattamento urgente e indispensabile per il bambino, essenziale per la sua integrazione sociale. L'avvocato Bove ha sottolineato l'importanza di intervenire tempestivamente nell'autismo, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando è più ricettivo alle terapie. Ha inoltre evidenziato come molte famiglie, dopo la diagnosi, vengano lasciate sole, con molti bambini ancora in attesa della presa in carico e i centri convenzionati incapaci di fornire tempistiche certe per i nuovi ingressi. L'associazione ha chiesto un incontro alla Asl ed è pronta a collaborare per risolvere un problema sempre più preoccupante.